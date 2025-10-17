От х:

Ученици от различни възрасти празнуваха заедно Деня на хляба

    По повод Световния ден на хляба – 16 октомври, в Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково се проведоха няколко инициативи, посветени на този символ на живота, обичта и труда.

    Единадесетокласниците от клуб „Декорация на хлебни и сладкарски изделия“ с ръководител инж. Ваня Михова представиха пред осмокласниците от специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ разнообразие от вкусни и красиво оформени тестени изделия – здравословен хляб, хляб от тиква и хлебчета в нестандартна форма. Инж. Михова сподели интересни факти за значението на хляба в българските традиции и подчерта важността на труда на всеки, който го създава с ръце и сърце.
    Събитието имаше и кариерна насоченост – по-големите ученици вдъхновиха своите по-малки колеги да развиват уменията си и да се гордеят с избраната професия.

    С аромат на прясно изпечен хляб премина и срещата с малките гости от втори клас на СУ „Васил Левски“ – Хасково, които се включиха в учебна практика на учениците от 10 г клас, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, с ръководители инж. Ваня Михова и инж. Чавдарова.
    Децата наблюдаваха как се омесва и оформя тестото, а след това с ентусиазъм създадоха свои хлебчета, които опекоха и дегустираха с удоволствие.

    Денят донесе не само аромат на топъл хляб, но и топлина в сърцата – защото хлябът обединява поколения, учи на уважение към труда и създава усещане за дом, общност и традиция.

    Източник: Haskovo.NET

