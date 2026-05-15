Гимназията по туризъм изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и красив символичен жест

С тържествена церемония Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ Хасково изпрати своите зрелостници от Випуск 2026. Общо 74 ученици завършват своето средно образование в специалностите „Кетъринг“, „Съдебна администрация“, „Организация на хотелиерството“, „Рекламна графика“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“.

Събитието премина в празнична атмосфера, изпълнена с благодарност, спомени и вълнение. Зрелостниците се обърнаха към своите класни ръководители с оригинални стихотворни послания, в които изразиха признателността си за подкрепата и споделения път през годините. С топли думи те благодариха и на своите учители, както и на по-малките ученици, към които отправиха своите пожелания.

Директорът на гимназията Лидия Педалова поздрави зрелостниците по повод успешното завършване и отличи учениците, които през последните пет години са представяли достойно училището със своите постижения в учебната дейност, състезания, проекти и извънкласни инициативи.

Празничната програма включваше изпълнения на мажоретния състав и клуб „Български фолклор“. Особено въздействащ момент бе включването на четирима зрелостници към последния народен танц – символичен жест, който развълнува присъстващите и превърна финала на тържеството в запомнящ се момент.

Като спомен от своето обучение и в знак на признателност към училището, зрелостниците засадиха дърво в двора на гимназията – символ на приемствеността, растежа и връзката им с училищната общност.

С много снимки, усмивки и споделени емоции Випуск 2026 пое по своя нов път.

На добър час!