Талантът има нужда от сцена, а училището – от мисия да я създава

Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково продължава да разширява присъствието си извън пределите на областта, предоставяйки на своите ученици възможности да представят своите знания, умения и талант на национални форуми и професионални събития.

На 13 юни ученици от специалност „Рекламна графика“ участваха във Втория национален арт форум „Партнербранд“ в Пловдив – събитие, което събра на едно място училища, университети, представители на бизнеса и млади творци от цялата страна.

Участието е част от стремежа на гимназията да открива и развива талантите на своите ученици. Вярваме, че училището е мястото, където младите хора не само получават знания, но и откриват своите силни страни, изграждат увереност и правят първите стъпки към бъдещата си професионална реализация. В този процес ключова е ролята на учителите, които насърчават творческото развитие на учениците и активно търсят възможности за тяхната изява, срещи с работодатели, професионалисти и представители на висшите училища.

На форума учениците Евгения Димитрова, Мариета Иванова и Ирина Георгиева представиха творчески разработки и ученически проекти, реализирани в обучението по специалността. Зад тяхната подготовка стоят преподавателите Даниела Боева, Лидия Белева и Станимир Велев, които последователно работят за развитието на техните професионални и творчески умения.

В рамките на форума петима наши ученици се включиха и в конкурса за лого дизайн и фирмена идентичност „Млади дизайнери“, където достойно представиха училището сред участници от цялата страна.

„Особено сме горди с отличията на Евгения Димитрова – II място в категория 18–19 години, на Кристина Караджова – поощрителна награда в категория 16–18 години. Подобни участия дават на учениците безценен практически опит, нови контакти и увереност да следват своите професионални мечти. Те са и доказателство, че когато талантът срещне подкрепа и възможности за развитие, успехите са естествен резултат“, каза директорът на гимназията Лидия Педалова.