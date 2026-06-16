Хасковски ориентировачи се отличиха в силно пресечен терен на купа „България“

През изминалия уикенд в околностите на Самоков се проведоха тридневните състезания по ориентиране за Националната купа „България“, които събраха над 800 участници от страната и чужбина. Надпреварата се проведе в силно пресечен район с начупен релеф и тежки маршрути, които поставиха сериозни изпитания пред състезателите. Крайното класиране бе формирано по сбор от трите старта, като последният ден включваше дисциплината преследване, осигурила динамична и зрелищна битка до финала.

Хасковският клуб „Компас 1994“ с председател Тодор Стратиев участва с девет състезатели. Най-силно представяне записа Петър Стратиев, който спечели сребърен медал в един от отворените маршрути. В групата на 16-годишните Никола Делчев завърши на дванадесето място, след като в първия ден се класира осми. При най-малките – до 10 години – Георгия Стратиева постигна четвърто място в общото класиране, като в един от стартовете финишира втора.

Хасковските студентки Дияна Янева и Габриела Нанева избраха да се състезават в Елитната група, където конкуренцията беше изключително силна, но и двете завършиха достойно и трите старта.

В спортния календар на клуба следват два морски старта, които ще продължат активния сезон за хасковските ориентировачи.