От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Хасковски ориентировачи се отличиха в силно пресечен терен на купа „България“

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    През изминалия уикенд в околностите на Самоков се проведоха тридневните състезания по ориентиране за Националната купа „България“, които събраха над 800 участници от страната и чужбина. Надпреварата се проведе в силно пресечен район с начупен релеф и тежки маршрути, които поставиха сериозни изпитания пред състезателите. Крайното класиране бе формирано по сбор от трите старта, като последният ден включваше дисциплината преследване, осигурила динамична и зрелищна битка до финала.

    Хасковският клуб „Компас 1994“ с председател Тодор Стратиев участва с девет състезатели. Най-силно представяне записа Петър Стратиев, който спечели сребърен медал в един от отворените маршрути. В групата на 16-годишните Никола Делчев завърши на дванадесето място, след като в първия ден се класира осми. При най-малките – до 10 години – Георгия Стратиева постигна четвърто място в общото класиране, като в един от стартовете финишира втора.

    Хасковските студентки Дияна Янева и Габриела Нанева избраха да се състезават в Елитната група, където конкуренцията беше изключително силна, но и двете завършиха достойно и трите старта.

    В спортния календар на клуба следват два морски старта, които ще продължат активния сезон за хасковските ориентировачи.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Тенис кортовете на комплекс „Юнак“ в Хасково се възраждат след 3-годишно прекъсване
    Тенис кортовете на комплекс „Юнак“ в Хасково се възраждат след 3-годишно прекъсване
    преди 1 час
    Хасковлии предават лекарства, бои и други опасни отпадъци в мобилен пункт
    Хасковлии предават лекарства, бои и други опасни отпадъци в мобилен пункт
    преди 2 часа
    Актове за водачите на два автомобила с прекратени регистрации
    Актове за водачите на два автомобила с прекратени регистрации
    преди 4 часа
    Безводие в хасковски квартали заради авария, ремонти в села в областта
    Безводие в хасковски квартали заради авария, ремонти в села в областта
    преди 4 часа
    Задържаха мъж, съхранявал дрога в мазето си
    Задържаха мъж, съхранявал дрога в мазето си
    преди 4 часа
    Хасковският производител „Тимс Фуудс“ достига до над 14 европейски пазара чрез партньорството си с Lidl
    Хасковският производител „Тимс Фуудс“ достига до над 14 европейски пазара чрез партньорството си с Lidl
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени – Красота

    Случаен виц

    Тенис кортовете на комплекс „Юнак“ в Хасково се възраждат след 3-годишно прекъсване

    Да вярвам, че съм вечен е нелепост. / Безименна изгрява утринта... Но моята любов е моя крепост, / която ме сродява с вечността. - Георги Константинов

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Калмари с червено вино
    Калмари с червено вино

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.