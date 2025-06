Хасковските състезатели по ориентиране с бронз и добри резултати на „Купа България“

400 Bad Request - среща без букет

401 Unauthorized - заета

402 Payment Required - вечеря на свещи

403 Forbidden - долу лапите!

404 Not Found - днес съм с приятелки

405 Method Not Allowed - нееееееееееееее, не отзад

406 Method Not Acceptable - ... не смучи!

407 Proxy Auth. Required - трябва да питам мама

408 Request Timeout - ти знаеш ли отколко време не ми си се обаждал?

409 Conflict - каква беше тази блондинка с теб вчера?

410 Document Removed - искам развод

411 Lenght Required - каквооо ?!? и ти на това казваш дълъг?

412 Precondition Failed - какво ? нямаш презерватив?

413 Request Entity Too Large - ТОЛКОВА голям няма да влезе!

415 Unsupported Media Type - нееее, четирима не е интересно

500 Internal Server Error - месения цикъл

501 Not Implemented - още не съм пробвала

502 Bad Gateway - ...уффффф, солено !

503 Service Unavailable - боли ме главата

504 Gateway Timeout - и това беше всичко?