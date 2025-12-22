Започна голямото пазаруване за коледните празници, трафик от коли в Хасково

Започна голямото пазаруване за коледните празници в Хасково. Много хора се втурнаха на покупки в първия ден на кратката работна седмица, която е само днес и утре – 22 и 23 декември, а после следват пет почивки дни около Коледа.

Голяма част от хасковлии и гостите на града бяха излезли с автомобили и около обяд днес в централната част на Хасково трафикът беше кошмарен. Придвижването с кола ставаше изключително бавно, което провокира гнева на някои от водачите. Трудно се намираха места по паркингите и в синята зона.

Голямо оживление имаше и в хипермаркетите за хранителни стоки. Паркингите на търговските обекти гъмжаха от коли, а вътре клиентите се редяха на касите. Някои от тях бяха предпочели да платят на касите на самообслужване, с намерение да пласират монети. Автоматите обаче „изплюваха“ стотинките, тъй като бяха пълни.

Много от пазаруващите излизаха с препълнени колички. „Купих си бира на промоция – по левче кенчето. Почерпката за празника е готова“, шеговито заяви хасковлия, прибирайки стек в колата си.

Видимо в някои от количките имаше банани, мандарини, портокали и други продукти, които също са на сравнително ниски цени, каквито не могат да си позволят в по-малките магазини, които зареждат по-малки количества стока, което предполага и по-висока цена за доставка.

Оживление в Хасково се очаква и във вторник, коментира продавач в магазин.