Извънреден ден за регистрация на коли от висок клас в Хасково

Извънреден ден за месец декември определят пътните полицаи за първоначална регистрация на моторни превозни средства, които са в 5- и в 7-годишен срок от първоначалната им регистрация. Това се налага поради струпването на почивни дни по време на коледните и новогодишни празници, а определените за регистрация дни се падат почивни.

Пътни полиция уведомяват гражданите, че могат да извършат оглед на пътните си превозни средства за нестандартен, подправен или заличен пореден идентификационен номер и идентификация на автомобили, попадащи в горепосочения срок от първоначалната им регистрация, представени в сектор „Пътна полиция” за регистрация, в деня 29.12.2025 г., за времето от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.