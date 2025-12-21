Посрещаме астрономическата зима с облаци

Неделя сутринта в Хасковско започна с гъста мъгла на места и отрицателни температури до – 3 градуса. През деня живакът в термометрите ще се покачва постепенно, като ще достигне максимални температури от 7-8 градуса.

През целия ден над региона ще бъде предимно облачно. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад. Дъждове са малко вероятни.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще е около и малко по-високо от средната стойност за месеца.

Днес посрещаме и астрономическата зима, която започва точно в 17:03 часа, в деня на зимното слънцестоене, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Зимното слънцестоене бележи най-късия ден в годината в Северното полукълбо и най-дългия ден в Южното полукълбо. Светлият ден ше продължи около 9 часа, а най-дългата нощ за годината е 15 часа.