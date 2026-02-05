От х:

Задържаха контрабандно злато и сребро за над 50 000 евро в товарен автомобил

    192 грама златни пръстена и 13 кг сребро (употребявани изделия и гранули) откриха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 03.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке със сръбска регистрация. Водачът – сръбски гражданин, представя документи за превозваната стока – цигари, от Сърбия през България за Турция. След анализ на риска митническите служители селектират камиона за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани зони с необичайни плътности. При последвалата физическа проверка, в единия от шкафовете на полуремаркето и на множество различни места в шофьорската кабина, са открити общо 39 полиетиленови пакета, съдържащи изделия от жълт и бял метал. Според направената експертиза от вещо лице, в една част от пакетите са установени 128 пръстена от 14-каратово злато с общо тегло 192 грама, а в друга част – 6206 грама употребявани сребърни изделия, проба 925 и 6794 грама сребърни гранули (материали), проба 999.

    Контрабандните 192 грама златни пръстена и 13 кг сребро на обща стойност 50 094,98 евро са иззети.

    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Труп стресира жители на хасковския квартал „Орфей“
    преди 5 часа
    Фалстарт на делото срещу Бъбрека, кръвният тест не отчел наркотици
    преди 5 часа
    Хванаха трима шофьори в региона да карат пияни или дрогирани
    преди 6 часа
    Задържаха петима за притежание на дрога, сред тях и 14-годишно момиче
    преди 6 часа
    10-годишно момче открадна монитор от библиотека
    преди 6 часа
    Засякоха фалшива банкнота от 20 евро в хипермаркет
    преди 7 часа

