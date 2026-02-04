От х:

Кола потегли сама и се заби в ограда на къща в Хасково

    Лек автомобил „Шкода“ потегли на собствен ход и се заби в ограда на къща край булевард „Васил Левски“ в Хасково. Инцидентът стана малко след 12 часа днес.

    Колата била управлявана от мъж на средна възраст. Той обясни, че „Шкодата“ била паркирана от другия край на булеварда, до магазина за строителни материали край бензиностанцията. Предполага се, че е била на свободна скорост, при което е потеглила по надолнището, преминала е през двете платна на булеварда, качила се е на тротоара и се спряла в оградата на двуетажната къща.

    При инцидента няма пострадали хора, но е разбита част от оградата на частния имот.

    На мястото на инцидента имаше полицаи за изясняване на случая.

    Източник: Haskovo.NET

