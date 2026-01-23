Мъж е с опасност за живота след удар от товарен автомобил

Мъж от Грузия е с опасност за живота след като е бил ударен от товарен автомобил, съобщиха от полицията.

Вчера в 13:40 часа в базата на борса „Марица“ на пътя между Хасково и Димитровград е подаден сигнал за ударен мъж при товарни дейности. 32-годишен грузински водач на товарен „Даф“ с прикачено полуремарке при движение на заден ход е блъснал извършващият товаро-разтоварни работи мъж на 72 г., също от Грузия. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ Хасково с опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство. Уведомени са дежурен прокурор и служители от „Инспекцията по труда“.