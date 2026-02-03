Водач пострада при преобръщане на „Мазда“, пътник е ранен при катастрофа в канавка

Двама души пострадаха при катастрофи в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

Единият инцидент е станал в 4:10 часа вчера на третокласен път между село Добрич и Димитровград. 71-годишен димитровградчанин е управлявал лек автомобил „Мазда“ в посока родния си град. Той е загубил контрол над колата, излязъл е вляво по посоката си на движение и се е преобърнал на пътя. Настанен е в МБАЛ Хасково за лечение.

В 10:40 часа е съобщено за друго произшествие на пътя между селата Нова Надежда и Узунджово. 46-годишна от село Нова Надежда е шофирала „Пежо“, над което е загубила управлението. Излязла е вдясно от пътя в крайпътна канавка. Пострадал е возещият се в колата пътник от същото село на 56 г., настанен в хасковската болница, без опасност за живота. Съставен е акт на водачката.