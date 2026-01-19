От х:

Мерцедес и БМВ катастрофираха на детелината в квартал „Орфей“

    Мерцедес и БМВ катастрофираха на детелината в хасковския квартал „Орфей“. Инцидентът стана около 8:00 часа тази сутрин.

    По първоначална информация водач на „Мерцедес“, движещ се от Хасково към Димитровград, не е спрял на пътен знак „Стоп“, навлязъл е в детелината и е последвал сблъсък с „БМВ“, управлявано от жена в посока булевард „Васил Левски“.

    При катастрофата няма пострадали хора, нанесени са само материални щети по двата автомобила.

    На място пристигнаха пътни полицаи за изясняване на обстоятелствата около произшествието. Водачите са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

    Източник: Haskovo.NET

      Лу
      Лудият Макс
      17 0
      10:03, 19 яну 2026
      След ремонта мантинелите са високи и огледалото не помага! Огледалото е за отбиване на номер, защото е далеко и мотопед например не се вижда а да не говорим когато има мъгла или вали въобще не се вижда на него. С бус или камион се вижда отляво дали идва кола но с лек автомобил трябва да навлезеш по напред.
      Кога ще направите идващите от Димитровград да са по същия начин без предимство на тази детелина както е по закон ????
