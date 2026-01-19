Мерцедес и БМВ катастрофираха на детелината в квартал „Орфей“

Мерцедес и БМВ катастрофираха на детелината в хасковския квартал „Орфей“. Инцидентът стана около 8:00 часа тази сутрин.

По първоначална информация водач на „Мерцедес“, движещ се от Хасково към Димитровград, не е спрял на пътен знак „Стоп“, навлязъл е в детелината и е последвал сблъсък с „БМВ“, управлявано от жена в посока булевард „Васил Левски“.

При катастрофата няма пострадали хора, нанесени са само материални щети по двата автомобила.

На място пристигнаха пътни полицаи за изясняване на обстоятелствата около произшествието. Водачите са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.