Окръжният съд отказа по-лека мярка на сириец, обвинен в отвличане и изнасилване

    Сирийският гражданин Шавгар Абдо, който е обвиняем в съучастие за отвличане на семейство бежанци и изнасилвания на жената, за втори път получи отказ да му бъде смекчена мярката за неотклонение, която е постоянен арест, съобщиха от Хасковския окръжен съд.

    Шавгар Абдо (24) и брат му Масуд Абдо (32) са обвинени, че на 16 декември 2024 година, заедно с други съучастници, са отвлекли от бежанския лагер в Харманли мароканска двойка – мъж на 33 и жена на 32 години.

    Според държавното обвинение, похитените са били малтретирани в имот в село Българин, като през това време похитителите са са искали откуп от роднините им в Мароко. По-младият от двамата братя, е обвинен още в изнасилването на жената в периода от 16 до 28 декември.

    Братята бяха арестувани на 13 май 2025 г. при акция на службите, а няколко месеца по-късно те получиха заедно първия отказ да имат по-лека мярка за задржане от постоянен арест. 

    Законът предвижда от 7 до 15 г. затвор за отвличането, а за изнасилването, което е ставало многократно, са предвидени от 10 до 20 години зад решетките. Решението на хасковските магистрати се основава на това, че обвиняемият с голяма вероятност е извършил престъпните деяния, а по-лека мярка може да му позволи да се укрие или да повлияе на разследването, като прикрие неизвестни досега обстоятелства. 

    Определението на ХОС може да бъде обжалвано пред Апелативения съд в Пловдив.

    Източник: Haskovo.NET

    Започна реставрацията на една от основните чешми в село Хухла
    преди 4 часа
    31-ви механизиран батальон се подготвя за 6-месечно дежурство в многонационалната бойна група на НАТО
    преди 7 часа
    8640 яйца и 400 кг пилешко месо без документи са задържани в товарен автомобил
    преди 7 часа
    Линейка блъсна 10-годишно момиче на пешеходна пътека
    преди 7 часа
    Община Хасково обяви конкурс за началник на отдел „Контрол по ЗУТ"
    преди 8 часа
    Тържествено честване на 148 г. от Освобождението на Хасково от османско владичество
    преди 8 часа

