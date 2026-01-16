Окръжният съд отказа по-лека мярка на сириец, обвинен в отвличане и изнасилване

Сирийският гражданин Шавгар Абдо, който е обвиняем в съучастие за отвличане на семейство бежанци и изнасилвания на жената, за втори път получи отказ да му бъде смекчена мярката за неотклонение, която е постоянен арест, съобщиха от Хасковския окръжен съд.

Шавгар Абдо (24) и брат му Масуд Абдо (32) са обвинени, че на 16 декември 2024 година, заедно с други съучастници, са отвлекли от бежанския лагер в Харманли мароканска двойка – мъж на 33 и жена на 32 години.

Според държавното обвинение, похитените са били малтретирани в имот в село Българин, като през това време похитителите са са искали откуп от роднините им в Мароко. По-младият от двамата братя, е обвинен още в изнасилването на жената в периода от 16 до 28 декември.

Братята бяха арестувани на 13 май 2025 г. при акция на службите, а няколко месеца по-късно те получиха заедно първия отказ да имат по-лека мярка за задржане от постоянен арест.

Законът предвижда от 7 до 15 г. затвор за отвличането, а за изнасилването, което е ставало многократно, са предвидени от 10 до 20 години зад решетките. Решението на хасковските магистрати се основава на това, че обвиняемият с голяма вероятност е извършил престъпните деяния, а по-лека мярка може да му позволи да се укрие или да повлияе на разследването, като прикрие неизвестни досега обстоятелства.

Определението на ХОС може да бъде обжалвано пред Апелативения съд в Пловдив.