Започна реставрацията на една от основните чешми в село Хухла

Стартира работата по проект за реставрация на една от основните чешми в село Хухла, община Ивайловград. Проектът се реализира по програма „Капка по капка“ на Фондация BCause, с финансовата подкрепа на JTI България, и се изпълнява от Фондация „Околоселски пътешествия“.

Чешмата е жизненоважен водоизточник за долната махала на селото. Хухла е едно от малкото населени места в региона без водопроводна мрежа, като всички домакинства разчитат на сондажи, кладенци и помпи. При спиране на електрозахранването или повреда в хидрофорните системи достъпът до вода за жителите е силно ограничен, което прави обществената чешма ключова за ежедневните им нужди.

В началото на 2023 г. дебитът на чешмата започна да намалява още през пролетта, а в разгара на летните жеги тя пресъхна напълно за първи път. След извършени огледи от специалисти бе установено, че проблемът се дължи на запушване по тръбопровода, въпреки наличието на вода в каптажа. През пролетта на 2024 г. бяха направени опити за отпушване, в които се включиха и пожарникари от Ивайловград, но без успех. Допълнително усложнение представлява фактът, че тръбите са поставени преди повече от 80 години и са в силно компрометирано състояние.

В рамките на ремонтните дейности първоначално беше извършено трасиране на подземния тръбопровод със специализиран уред. След това, с помощта на багер, беше изкопан канал, който позволи достигане до старите тръби и полагане на нова неръждаема тръба от каптажа до чешмата. В работния процес активно се включиха и доброволци от село Хухла.

През пролетта предстои продължение на реставрацията с подмяна на фасадата на чешмата. Старите мраморни плочи ще бъдат премахнати и заменени с нова облицовка от гнайс. Планирани са още ремонт на площадката пред чешмата, смяна на чучура и поставяне на пейка за удобство на жителите и гостите на селото.