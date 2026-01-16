От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Започна реставрацията на една от основните чешми в село Хухла

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Стартира работата по проект за реставрация на една от основните чешми в село Хухла, община Ивайловград. Проектът се реализира по програма „Капка по капка“ на Фондация BCause, с финансовата подкрепа на JTI България, и се изпълнява от Фондация „Околоселски пътешествия“.

    Чешмата е жизненоважен водоизточник за долната махала на селото. Хухла е едно от малкото населени места в региона без водопроводна мрежа, като всички домакинства разчитат на сондажи, кладенци и помпи. При спиране на електрозахранването или повреда в хидрофорните системи достъпът до вода за жителите е силно ограничен, което прави обществената чешма ключова за ежедневните им нужди.

    В началото на 2023 г. дебитът на чешмата започна да намалява още през пролетта, а в разгара на летните жеги тя пресъхна напълно за първи път. След извършени огледи от специалисти бе установено, че проблемът се дължи на запушване по тръбопровода, въпреки наличието на вода в каптажа. През пролетта на 2024 г. бяха направени опити за отпушване, в които се включиха и пожарникари от Ивайловград, но без успех. Допълнително усложнение представлява фактът, че тръбите са поставени преди повече от 80 години и са в силно компрометирано състояние.

    В рамките на ремонтните дейности първоначално беше извършено трасиране на подземния тръбопровод със специализиран уред. След това, с помощта на багер, беше изкопан канал, който позволи достигане до старите тръби и полагане на нова неръждаема тръба от каптажа до чешмата. В работния процес активно се включиха и доброволци от село Хухла.

    През пролетта предстои продължение на реставрацията с подмяна на фасадата на чешмата. Старите мраморни плочи ще бъдат премахнати и заменени с нова облицовка от гнайс. Планирани са още ремонт на площадката пред чешмата, смяна на чучура и поставяне на пейка за удобство на жителите и гостите на селото.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    31-ви механизиран батальон се подготвя за 6-месечно дежурство в многонационалната бойна група на НАТО
    31-ви механизиран батальон се подготвя за 6-месечно дежурство в многонационалната бойна група на НАТО
    преди 4 часа
    8640 яйца и 400 кг пилешко месо без документи са задържани в товарен автомобил
    8640 яйца и 400 кг пилешко месо без документи са задържани в товарен автомобил
    преди 4 часа
    Линейка блъсна 10-годишно момиче на пешеходна пътека
    Линейка блъсна 10-годишно момиче на пешеходна пътека
    преди 4 часа
    Община Хасково обяви конкурс за началник на отдел „Контрол по ЗУТ“
    Община Хасково обяви конкурс за началник на отдел „Контрол по ЗУТ“
    преди 4 часа
    Тържествено честване на 148 г. от Освобождението на Хасково от османско владичество
    Тържествено честване на 148 г. от Освобождението на Хасково от османско владичество
    преди 5 часа
    БАБХ иззе 440 кг млечни продукти без документи от кола
    БАБХ иззе 440 кг млечни продукти без документи от кола
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Teddy Swims - Apple Juice

    Случаен виц

    31-ви механизиран батальон се подготвя за 6-месечно дежурство в многонационалната бойна група на НАТО

    За да се изпълни голям и важен труд, са необходими две неща - ясен план и ограничено време. - Елбърт Хъбард

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Риба с ориз, маслини и моркови
    Риба с ориз, маслини и моркови

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини