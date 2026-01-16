31-ви механизиран батальон се подготвя за 6-месечно дежурство в многонационалната бойна група на НАТО

На учебен полигон „Ново село“ на 14 и 15 януари се проведе тактико-специалното учение „DECISIVE STRIKE – 26“. В рамките на учението беше сертифицирана механизирана рота от 31-ви механизиран батальон – Хасково, от Втора Тунджанска механизирана бригада от състава на Сухопътните войски за участие в Многонационалната батальонна бойна група на територията на страната с рамкова държава Италия.

В учението участваха над 100 военнослужещи и 30 единици техника. Отработени бяха действия в динамична обстановка, взаимодействие с партньорски части, както и изпълнение на задачи по стандартите на НАТО.

Ръководител на учението беше майор Георги Пасков – командир на 31-ви механизиран батальон. Българската рота се командваше от капитан Стоян Спасов, а заместник-командир на многонационалната бойна група е подполковник Марин Цаловски.

След успешната сертификация ротата ще застъпи в 6-месечно дежурство в състава Многонационалната батальонна бойна група.

