Община Минерални бани ще кандидатства за средства за благоустрояване на водопровод и улици

Община Минерални бани ще кандидатства по проект по Програмата за развитието на земеделските райони. Ако той бъде спечелен, ще може да се разчита на над 200 000 евро, като средствата ще бъдат използвани за благоустрояване на улици и ремонт на водопровод.

„Това е втори етап, вътрешна водопроводна мрежа на село Сусам, благоустрояване на улици в селата Боян Ботево и Сърница“, заяви кметът Мюмюн Искендер.

Друг проект, по който от общината ще кандидатстват, е свързан със закупуване на оборудване. Бенефициенти по програмата са още Министерството на труда и социалната политика и областната противопожарна служба в Хасково. За община Минерални бани по програмата са предвидени средства в размер на 3558 евро, заяви главният специалист към общинската администрация Иван Райков.

„Средствата са за закупуване на оборудване, включително тупалки, специализирани машини, резачка, както и провеждане на обучение, съвместно с противопожарната служба в Хасково“, каза Райков.