Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ с постижения в областта на програмирането и изкуствения интелект

    Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ постигнаха отлични резултати в областта на програмирането и изкуствения интелект, като с представянето си потвърдиха стабилното ниво на подготовка в гимназията и последователната ѝ работа с млади таланти.

    След безапелационната си победа в Националното състезание по програмиране CodeWars във Варна, Виктор Недев от 10 „а“ клас, специалност „Икономическа информатика“, се представи блестящо и на финалния кръг на Национално състезание по изкуствен интелект, проведен в периода 28 февруари – 1 март 2026 г. в Пловдив.

    В първия етап на надпреварата участваха седем ученици от гимназията, като шестима от тях се класираха за националните финали. В заключителния кръг се явиха петима представители на училището, които се съревноваваха сред 120-те най-добри млади таланти в страната и представиха достойно своята гимназия.

    С особена гордост училищната общност отбелязва постижението на Виктор Недев, който завоюва престижното пето място в крайното класиране. С този резултат той заслужено спечели място в разширения национален отбор на България и продължава участието си в подготовката и селекцията за определяне на състава, който ще представя страната ни на Международната олимпиада по изкуствен интелект в Абу Даби.

    Отлично представяне записа и Георги Радев от 11 „д“ клас, специалност „Електронна търговия“. Той постигна много добър резултат и остана само на крачка от класиране в разширения национален отбор.

    Този успех е показателен и в по-широк план – той доказва, че учениците постигат значими резултати, когато имат достъп до съвременни и съдържателни области на знанието, които изискват задълбочено мислене и насърчават стремежа към усъвършенстване. Изкуственият интелект е именно такава сфера – тя поставя предизвикателства, развива аналитичните умения и стимулира интереса към развитие. Затова ученици като Виктор не се ограничават само с участие, а постигат високи резултати и дават пример на своите съученици.

    Постиженията на младите таланти са резултат от упорит труд, постоянство и сериозна подготовка. Успехът им е повод за гордост не само за преподавателите и съучениците им, но и за цялата училищна общност.

