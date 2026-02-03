От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Над 86 000 недекларирани евро задържаха на Капитан Андреево

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    86 260 недекларирани евро задържаха митническите служители на Капитан Андреево при четири отделни проверки на превозни средства, излизащи от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

    Най-голямото количество недекларирани евро са открити на 28.01.2026 г. при проверка на товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът- турски гражданин, декларира, че превозва стока от Германия през България за Турция. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В чекмедже под леглото в шофьорската кабина, както и в джоб на якето на водача, митническите служители са установили недекларирани общо 40 000 евро. 

    20 000 недекларирани евро са открити при друга проверка на влекач с полуремарке, на път от Белгия през България за Турция. На 31.01.2026 г. митническите служители извършват личен преглед на водача. В джобовете на якето на мъжа с турско гражданство са открити 20 000 евро. 

    По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково, Териториално отделение - Свиленград. 
    При други два случая са установени недекларирани общо 26 260 евро. На 27 януари  в джобовете на яке, поставено на леглото в шофьорската кабина, водачът  е укрил 15 000 евро. Той превозвал стока от Германия през България и Турция за Йордания. На 31-ви януари, при личен преглед на немски гражданин, който пътувал сам с лек автомобил от Германия за Сирия в мъжка чанта за носене през рамо, са открити 11 260 евро. 

    На нарушителите са съставени актове за административно нарушение по Валутния закон.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково
    Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково
    преди 1 час
    Община Хасково обяви конкурс за Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти“
    Община Хасково обяви конкурс за Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти“
    преди 1 час
    Водач пострада при преобръщане на „Мазда“, пътник е ранен при катастрофа в канавка
    Водач пострада при преобръщане на „Мазда“, пътник е ранен при катастрофа в канавка
    преди 1 час
    Облачно и студено
    Облачно и студено
    преди 3 часа
    Камери заснеха младеж да чупи с крак огледало на кола посред бял ден в Хасково
    Камери заснеха младеж да чупи с крак огледало на кола посред бял ден в Хасково
    преди 18 часа
    Намалиха от 12 на 10 г. затвор присъдата за убийството на сириец
    Намалиха от 12 на 10 г. затвор присъдата за убийството на сириец
    преди 20 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Концерти – Slimane - Live Symphonique @ La Basilique de St Denis - JO Paris 2024

    Случаен виц

    Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково

    Човечеството е заплашено от три беди: невежеството на свещениците, материализма на учените и безчинствата на демократите. - Платон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Лингуини с патладжан и домати
    Лингуини с патладжан и домати

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини