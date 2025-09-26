От х:

Откриха валута за близо 160 000 евро в два камиона

    Недекларирани 159 480 евро с равностойност 311 915,77 лева са задържани при две отделни проверки на товарни автомобили, излизащи от страната през ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

    При един от случаите на 22.09.2025 г. вечерта на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Водачът – турски гражданин, декларира, че превозва групажна стока от Германия през България и Турция за Йордания. След извършен анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентген. При последвалия физически контрол митническите служители откриват в шофьорската кабина зад тапицерията на задната стена укрити еврови банкноти. Установени са 109 480 евро с равностойност 214 124.27 лева.

    При другия случай на 17.09.2025 г. са открити недекларирани 50 000 евро с равностойност 97 791.50 лева. Валутата е била укрита в матрака на леглото в шофьорската кабина на товарен автомобил с турска регистрация, превозващ стока от Франция през България и Турция за Грузия.

    По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

