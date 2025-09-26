От х:

19 призови места за „Рона“ от Световната купа по танци в Унгария

    Танцьорите на хасковския спортен клуб „Рона“ се завърнаха през изминалия уикенд от Световната купа на WADF по танци в Унгария. Изпълнителите: Пламена Балтова, Юлиана Балтова, Семина Вели, Зорница Георгиева, Петя Грозева, Моника Белева, Моника Иванова, Мирай Емин и Александра Толумова, се представиха отлично и донесоха за Хасково 10 първи, 3 втори и 6 трети места. Те се конкурираха с много силни представители на Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Русия и Румъния. Танцьорите на хореографа Милена Налбантова впечатлиха с хореографии и умения в стиловете контемпорари, модерн, шоу и традиционни танци.

    Само преди седмица от Швейцария се завърнаха Адриана Хаджиева от „Рона“ и Найден Найденов – представител на Държавна опера – Бургас, където представиха авторския спектакъл „Крилати приказки“, по музика на Георги Андреев и хореография и режисура на Милена Налбантова. В Сайлон се провежда традиционният фестивал на Средновековието, който пресъздава живота в миналото, като целият град се превъплъщава в атмосферата на рицарството, крале и царе, боеве, старинни игри за забавления, занаятчийство, конна езда, демонстрации с грабливи птици, стрелби с лък. Сред оригиналните представления от Унгария, Франция, Швейцария, Германия, Португалия, българският спектакъл „Крилати приказки“ бе представен пред многолюдната публика, като по данни на организаторите в рамките на фестивала град Сайлон е посетен от 25 000 души. Българският спектакъл беше изигран 15 пъти пред запълнена сцена и с много овации.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Още новини

