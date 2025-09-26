Екстрадират чужденец, издирван в Турция за отвличане, грабеж и убийство

Апелативен съд – Пловдив потвърди решение на Окръжен съд – Хасково, с което е допусната екстрадиция на чужденец, съобщиха от Темида.

Мъжът е придобил турско гражданство с името Ю. К. и пребивава в България със статут на бежанец с името М. А. Х., сирийски гражданин.

Турските власти са поискали той да бъде предаден за провеждане на наказателно производство. Посочено е, че той е търсен за отвличане, грабеж и убийство в Турция на 26.06.2015 г., извършени в съучастие с друг човек.

Пловдивският апелативен съд напълно споделя мотивите на окръжния съд. Идентичността на лицето е установена по категоричен начин от изготвената експертна справка и сравнително изследване на дактилоскопни отпечатъци, които са му снети на 08.08.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“.

За описаните деяния, за които се издирва, според българския Наказателен кодекс се предвиждат наказания до 10 години затвор, 15 години затвор или доживотен затвор. Съдът счита, че в случая са налице предпоставките за допускане екстрадицията на исканото от молещата държава лице. Давността за извършените престъпления изтича през 2056 г.

Деянието, за което се иска предаването на лицето, няма политически характер, а от друга страна по делото не бяха събрани каквито и да е доказателства, че лицето би било подложено на преследване поради раса, религия, гражданство, етнос или религиозни убеждения.

Решението на апелативния съд е окончателно.