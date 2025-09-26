От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

22 °C

Екстрадират чужденец, издирван в Турция за отвличане, грабеж и убийство

Апелативен съд – Пловдив потвърди решение на Окръжен съд – Хасково, с което е допусната екстрадиция на чужденец, съобщиха от Темида.

Мъжът е придобил турско гражданство с името Ю. К. и пребивава в България със статут на бежанец с името М. А. Х., сирийски гражданин.

Турските власти са поискали той да бъде предаден за провеждане на наказателно производство. Посочено е, че той е търсен за отвличане, грабеж и убийство в Турция на 26.06.2015 г., извършени в съучастие с друг човек.

Пловдивският апелативен съд напълно споделя мотивите на окръжния съд. Идентичността на лицето е установена по категоричен начин от изготвената експертна справка и сравнително изследване на дактилоскопни отпечатъци, които са му снети на 08.08.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“.

За описаните деяния, за които се издирва, според българския Наказателен кодекс се предвиждат наказания до 10 години затвор, 15 години затвор или доживотен затвор. Съдът счита, че в случая са налице предпоставките за допускане екстрадицията на исканото от молещата държава лице. Давността за извършените престъпления изтича през 2056 г.

Деянието, за което се иска предаването на лицето, няма политически характер, а от друга страна по делото не бяха събрани каквито и да е доказателства, че лицето би било подложено на преследване поради раса, религия, гражданство, етнос или религиозни убеждения.

Решението на апелативния съд е окончателно.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Вътрешният министър обяви, че главният секретар е отговорен за смъртта на шестима служители
Вътрешният министър обяви, че главният секретар е отговорен за смъртта на шестима служители
33-годишният Милен Райчев от Хасково е задържан за съучастие в убийство в Гърция
33-годишният Милен Райчев от Хасково е задържан за съучастие в убийство в Гърция
Убийството на Георги е разкрито, двама са задържаните
Убийството на Георги е разкрито, двама са задържаните
Умишлено убийство разследва смолянската полиция, намереният в гората край Турян мъж бил удушен
Умишлено убийство разследва смолянската полиция, намереният в гората край Турян мъж бил удушен
Задържаха двама мъже за убийството на 53-годишната Валентина Христозова от Харманли
Задържаха двама мъже за убийството на 53-годишната Валентина Христозова от Харманли
Делото за убийството на Зомба тръгна за втори път в хасковския окръжен съд
Делото за убийството на Зомба тръгна за втори път в хасковския окръжен съд
Дело за убийство влезе в съда
Дело за убийство влезе в съда
Болезнена ревност - причина за двойната смърт в Пампорово
Болезнена ревност - причина за двойната смърт в Пампорово
Ревност ли доведе до двойна смърт в Пампорово?
Ревност ли доведе до двойна смърт в Пампорово?

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

19 призови места за „Рона“ от Световната купа по танци в Унгария
19 призови места за „Рона“ от Световната купа по танци в Унгария
преди 40 минути
Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути
Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути
преди 1 час
Отложиха делото срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
Отложиха делото срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
преди 2 часа
Рая Маркова спечели турнира по тенис при девойките, Зия Айдин е победител при юношите в Хасково
Рая Маркова спечели турнира по тенис при девойките, Зия Айдин е победител при юношите в Хасково
преди 2 часа
Разпадна се групата на „Синя България“ за Хасково в ОбС след напускането на Милена Налбантова
Разпадна се групата на „Синя България“ за Хасково в ОбС след напускането на Милена Налбантова
преди 4 часа
Конфискуваха 319 стоки менте от автобус по пътя между Хасково и Димитровград
Конфискуваха 319 стоки менте от автобус по пътя между Хасково и Димитровград
преди 4 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Художници-алхимици

Случаен виц

Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути
19 призови места за „Рона“ от Световната купа по танци в Унгария

По-добре е да се изтъркаш, отколкото да ръждясаш. - Дени Дидро

Последни обяви

Случайна рецепта

Сирене под капак
Сирене под капак

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини