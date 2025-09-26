От х:

Разясниха финансирането на проекти на бизнеса в Хасково

    Среща с представители на бизнеса от Хасковския регион се проведе в Областна администрация Хасково, съобщиха от държавното ведомство. Тя бе ръководена от заместник областния управител на Хасково Богдан Кирилов. Тема на срещата бе „Възможности за финансиране на проекти за подобряване условията на труд във фирмите и предприятията“.

    Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова бе специален гост на събитието. Присъства и инж. Виолета Добрева – директор на фонд „Условия на труд“, от който се финансират дейностите и мероприятия за подобряване на условията на труд в съответствие с действащото законодателство на България по програма, приета от Националния съвет по условия на труд и утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

    Присъстващите имаха възможност да получат информация за дейностите по програмата, по която се финансират проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение, както и за начина на кандидатстване. Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова даде пояснения относно процедурата за кандидатстване и подаването на проектните предложения, като подчерта, че процедурата не е бавна, а в рамките на месец след подаване на необходимата документация кандидатът ще получи информация дали проектът му е одобрен за финансиране, след което даде думата на директора на фонд „Условия на труд“.

    Виолета Добрева запозна обстойно присъстващите с изискванията към кандидатите, дейностите и мероприятията за финансиране, както и други критерии по отношение на проектните предложения за подобряване на условията на труд в предприятията.

    На представителите на бизнеса бяха посочени и примери за добри практики от вече одобрени проекти в страната.

