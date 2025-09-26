Честваха 25 г. от създаването на Дневен център „Марина“ в Хасково

Тържествено честване се проведе по повод 25 години от създаването на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ в Хасково. В тази връзка имаше празник за посетителите в двора на социалното заведение.

На тържеството присъстваха представили на Община Хасково, сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“, родители приятели и близки на посетителите. Беше организирана празнична програма, част от която бе парти агенция „Щуротиите на Пипи“. Имаше и музикални изпълнения.

„Радвам се, че именно днес дворът ни е пълен с хора, свързани по един или друг начин с нашия център. Това, че всички ние сме тук заедно е най-голямото доказателство, че „Марина“ не е просто социална услуга, а общност – общност от хора, които вярват в подкрепата, добротата и силата на човешките връзки“, каза управителят на Дневен център „Марина“ Златка Стефанова.

Приветствия към персонала на социалното заведение и потребителите отправи заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева.