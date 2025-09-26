От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Честваха 25 г. от създаването на Дневен център „Марина“ в Хасково

Изображение 1 от 23
Покажи в галерия

    Тържествено честване се проведе по повод 25 години от създаването на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ в Хасково. В тази връзка имаше празник за посетителите в двора на социалното заведение.

    На тържеството присъстваха представили на Община Хасково, сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“, родители приятели и близки на посетителите. Беше организирана празнична програма, част от която бе парти агенция „Щуротиите на Пипи“. Имаше и музикални изпълнения. 

    „Радвам се, че именно днес дворът ни е пълен с хора, свързани по един или друг начин с нашия център. Това, че всички ние сме тук заедно е най-голямото доказателство, че „Марина“ не е просто социална услуга, а общност – общност от хора, които вярват в подкрепата, добротата и силата на човешките връзки“, каза управителят на Дневен център „Марина“ Златка Стефанова.

    Приветствия към персонала на социалното заведение и потребителите отправи заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Обновиха двора на училището в хасковското село Узунджово
    Обновиха двора на училището в хасковското село Узунджово
    преди 8 минути
    Кмет на Хасково със спешни мерки за превенция срещу насилието сред учениците
    Кмет на Хасково със спешни мерки за превенция срещу насилието сред учениците
    преди 24 минути
    ОФК „Хасково“ приема „Спартак“ (Плевен) в турнира за Купа България
    ОФК „Хасково“ приема „Спартак“ (Плевен) в турнира за Купа България
    преди 1 час
    Разясниха финансирането на проекти на бизнеса в Хасково
    Разясниха финансирането на проекти на бизнеса в Хасково
    преди 1 час
    Откриха валута за близо 160 000 евро в два камиона
    Откриха валута за близо 160 000 евро в два камиона
    преди 1 час
    19 призови места за „Рона“ от Световната купа по танци в Унгария
    19 призови места за „Рона“ от Световната купа по танци в Унгария
    преди 2 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Krisiya - Нежност

    Случаен виц

    Разясниха финансирането на проекти на бизнеса в Хасково
    Кмет на Хасково със спешни мерки за превенция срещу насилието сред учениците

    Понякога търсенето на правилно решение излиза по-скъпо от грешките. -Вантала

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Молдовска пилешка супа
    Молдовска пилешка супа

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини