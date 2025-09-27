Близо 180 състезатели участват в турнира по лека атлетика в Хасково

Поредното издание на турнира по лека атлетика “Хасково” стартира днес ма градския стадион на “Ямача”. Състезанието се организира за се ми път от СК “Атлетик” и местната община.

Заявки за участие тази година имат близо 180 младо лекоатлети. Надпреварата е за 4 възрастови групи - деца до 7, до 9, до 11 и до 13 години.

Стартове има в различни дисциплини. В зависимост от възрастовата група има спринтове на 60 и на 200 метра, дълга дистанция на 600 метра, смесена щафета, скок от място и дълъг скок.

Участват състезатели на домакините от “Атлетик”, “Тийм Клявков” (Пловдив), “Ботев” (Пловдив), “Локомотив” (Пловдив), “Берое” (Стара Загора), “Пендарева” (Казанлък) и

“Супер спорт” (Варна).

За призьорите има осигурени медали. Всеки участник получи предметна награда.