Откриха злато и сребро за над 300 000 лв. в кола и автобус

    Контрабандни златни и сребърни изделия на обща стойност 313 946 лева задържаха митническите служители при две отделни проверки на 22.08.2025 г. на лек автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция. Това съобщиха от агенция „Митници“.

    При един от случаите в 09:30 часа на Митнически пункт „Капитан Андреево“ пристига лек автомобил с турска регистрация.  В автомобила, управляван от турски гражданин, пътували съпругата му и двете им малолетни деца от Турция за България. Пред митническите служители съпрузите заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на забрани и ограничения при внос. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. Зад шофьорската седалка в пътнически куфар вместо дрехи и лични вещи митническите служители са открили множество пакети, съдържащи изделия от жълт и бял метал, сред които пръстени, колиета, обици, гривни, медальони. В друга платнена чанта отпред пред пасажерската седалка в автомобила, също са открити накити от жълт и бял метал. Според направената експертиза от вещо лице една част от изделията – 654,90 грама са от 14-каратово злато на стойност 98 235 лева, а друга част – 11714,60 грама от сребро проба 925 на стойност 93 716 лева. Установено е, че бижутата са собственост на водача на автомобила.

    При втория случай златни накити са открити по тялото на пътник в автобус с турска регистрация. Превозното средство, в което пътуват водачът и 18 пътници от Турция за България пристига в 9:00 часа на пункта. Извършен е личен преглед на един от пътниците – турски гражданин. Около кръста на мъжа е открит пояс, с укрити пакети, съдържащи златни накити. Според експертизата накитите са от 14-каратово злато с общо тегло 813 грама на стойност 121 995 лева.

    Контрабандните изделия са задържани. По случаите са образувани досъдебни производства от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.  

    Източник: Haskovo.NET

