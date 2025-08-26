Хасковски села са без вода заради авария и ремонти

Много села в Хасковска област са без вода заради авария и строително-ремонтни работи, съобщиха от ВиК Хасково.

Екипи на водното дружество отстраняват поредна авария на напорен водопровод от помпена станция "Момково" до водоем "Гьозтепе", поради което без вода са селата Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит, Васково, Оряхово, Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към селата Брягово, Поляново, Доброселец, Светлина, Каменна река, Бисер, Славяново, Надежден, Черноконево, Добрич, частично е прекъснато водоподаването поради ремонти работи и в село Криво поле.

Поради изграждане на нов водопровод ще бъде прекъснато захранването и в село Бодрово.