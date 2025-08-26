От х:

Хасковски села са без вода заради авария и ремонти

Много села в Хасковска област са без вода заради авария и строително-ремонтни работи, съобщиха от ВиК Хасково.

Екипи на водното дружество отстраняват поредна авария на напорен водопровод от помпена станция "Момково" до водоем "Гьозтепе", поради което без вода са селата Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит, Васково, Оряхово, Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към селата Брягово, Поляново, Доброселец, Светлина, Каменна река, Бисер, Славяново, Надежден, Черноконево, Добрич, частично е прекъснато водоподаването поради ремонти работи и в село Криво поле.

Поради изграждане на нов водопровод ще бъде прекъснато захранването и в село Бодрово.

Източник: Haskovo.NET

Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022
Нов абонамент от три месеца за 225 лева предвиждат промените в „Синята зона" на Хасково
Мъж почина след прегазване от товарен автомобил, докато го ремонтира
DARA с концерт на 31 август в Димитровград
Повече слънце до ранния следобед, след това ще бъде облачно
Къща за гости в Мезек на втори търг и с по-ниска цена
Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Хасково
