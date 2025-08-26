DARA с концерт на 31 август в Димитровград

Енергия, харизма и истински триумф на сцената – DARA ще зарадва феновете си с концерт в Димитровград! На 31 август в 20.30 часа поп сензацията ще се качи на сцената на площад България, за да подари на феновете си незабравимо музикално преживяване, информират от местната администрация.

С отличителния си глас, ярък стил и неустоима харизма, DARA е сред любимите артисти на българската поп сцена. След дебюта си през 2016г. с „К‘во не чу“, DARA превръща всяко свое следващо парче в тотален хит. С над 100 милиона слушания и гледания в YouTube и дигиталните платформи, над десет #1 сингли в музикалните класации и множество престижни награди, изпълнителката е със статус на поп идол не само в България, но и на Балканите.

DARA е затвърден поп феномен, рекордьор и любимец на публиката. Тя е треньор в „Гласът на България“ четири поредни години, както и посланик на световния спортен бранд Puma за Югоизточна Европа. През последните години поп дивата се развива и на международно ниво с маркетингови активности в САЩ, Канада, Южна Корея, Норвегия, Швеция, Обединеното кралство, Румъния и колаборации с топ музикални продуценти като Chris Young (Rod Stewart, Kylie Minogue), Jungleboi (ZAYN, Rihanna, G-Eazy, will.i.am., Craig David, R3HAB и др.) и румънските хит мейкъри Monoir, Matteo, Mr. Gun, Alex Parker и други.