Нов абонамент от три месеца за 225 лева предвиждат промените в „Синята зона“ на Хасково

Поскъпването на „Синята зона“ в Хасково, както и някои съществени промени, ще бъдат разгледани и евентуално приети, на предстоящото заседание на Общинския съвет през септември. Това става ясно от нова докладна, предложена от кмета Станислав Дечев и публикувана на сайта на Община Хасково.

Въвежда се нов тримесечен абонамент за „Синя зона“, който ще е на стойност от 225 лева. Той ще бъде с 15 лева по-изгоден от плащането на три месечни абонамента от 80 лева всеки. Също така ще спести административна тежест от две плащания за жителите и гостите на града. Този план се очаква да бъде удобен за хора, които не искат да плащат месец за месец, но имат причини да не желаят и годишен абонамент от 840 лева.

В новата наредба са предвидени и по-сериозни наказания и ясен регламент за водачите, които повреждат или унищожават поставените скоби на автомобилите си заради неправилно паркиране. Отпада и месечното таксуване „по месторабота“.

Друг основен момент в наредбата е поскъпването на таксата за „Синя зона“ и платените общински паркинги от 1 на 2 лева на час. Новост е въвеждането на таксата от 1 лева за краткосрочно паркиране от 30 минути. До сега минимумът беше такса за 1 час.

Новата наредба трябваше да бъде гласувана още през юли, но беше оттеглена от кмета за внасяне на промени и по-добра обосновка.

Подробности за докладната и промените в „Синя зона“ може да видите ТУК .