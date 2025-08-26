Повече слънце до ранния следобед, след това ще бъде облачно

На слънчева и облачна част ще се радели днешния вторник над Хасковска област. До ранния следобед ще преобладава слънчево време, а след 15 часа ще бъде предимно облачно. Температурите ще бъдат между 15 и 27 градуса.

През следващите два дни над цялата страна ще бъде слънчево.

В сряда от запад ще се появи разкъсана висока облачност, а в четвъртък повече облачност ще има сутринта в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен.

Температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще бъдат предимно между 28° и 33°.