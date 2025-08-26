От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Повече слънце до ранния следобед, след това ще бъде облачно

На слънчева и облачна част ще се радели днешния вторник над Хасковска област. До ранния следобед ще преобладава слънчево време, а след 15 часа ще бъде предимно облачно. Температурите ще бъдат между 15 и 27 градуса.

През следващите два дни над цялата страна ще бъде слънчево.

В сряда от запад ще се появи разкъсана висока облачност, а в четвъртък повече облачност ще има сутринта в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен.

Температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще бъдат предимно между 28° и 33°.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Къща за гости в Мезек на втори търг и с по-ниска цена
Къща за гости в Мезек на втори търг и с по-ниска цена
преди 15 часа
Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Хасково
Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Хасково
преди 15 часа
Веселин Маринов, Графа и Ивана в програмата за Деня на Хасково
Веселин Маринов, Графа и Ивана в програмата за Деня на Хасково
преди 16 часа
126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури
126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури
преди 18 часа
Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
преди 18 часа
315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни
315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Спасените вековни икони от Ивайловград

Случаен виц

Къща за гости в Мезек на втори търг и с по-ниска цена

Заекът никога няма да изпревари костенурката. - Зенон

Последни обяви

Случайна рецепта

Картофен чипс
Картофен чипс

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини