„Гунди – легенда за любовта“ е филмът, който ще гледат димитровградчани и гостите на града в едно от любимите си събития от празничната програма – Летен Кино бар на 27 август от 21.00 часа на площад „Поезия“. За да е пълно изживяването за киноманите, от общината са подготвили освен хубав български филм и безплатен чипс, осигурен от дарител. Разбира се, вечерта на събитието ще работи и специално подготвения външен бар, който ще предлага напитки за всички зрители, които искат да преживеят емоцията от това да гледат кино на открито в лятната вечер.

Биографичната драма „Гунди – легенда за любовта“ е посветена на великия и обичан футболист от миналото, Георги Аспарухов – Гунди. Лентата проследява живота на големия спортист от срещата му с неговата голяма любов и съпруга Величка Маркова – Лита, до трагичния 30 юни 1971 година. В основата на сценария са неразказани досега истории от личния живот на футболиста и неговата любима, с която преминават през редица изпитания на живота, футбола, системата, но остават заедно до самия край. На екрана оживяват и някои от легендарните мачове с участието на Гунди, благодарение на стотиците специални ефекти, използвани във филма.