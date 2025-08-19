От х:

Семейство осъди КОНПИ след запори за отнети 370 литра домашна ракия и онкоболести

Семейство от Свиленград осъди Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) след запори и отнемане на над 370 литра домашна ракия. Държавната институция ще трябва да изплати обезщетение в общ размер 160 000 лева на семейството за причинени неимуществени щети, лихви и 14 100 лева за разноски за адвокат.

През 2018 г. в дома на семейството на улица „Света гора“ в Свиленград е била открита домашна ракия, предназначена за лични нужди. Мъжът е бил осъден условно за 1 година с изпитателен срок от 3 години. Съпругата му има условна присъда от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години и глоба в размер на 2 000 лева.
Запорирани са им били сметките и имуществото – гаражи за микробуси, недвижим имот, триетажна сграда, лек автомобил и товарен автомобил.

През декември 2020 г., пред Окръжен съд – Хасково е било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. В процеса КОНПИ е предявила иск от 245 245,75 лева срещу семейството. Делото е продължило четири години, съсипало живота на семейството. В хода на производството жената била диагностицирана с рак на гърдата, мъжът – с фиброза и цироза на черния дроб, хипертония, асцит, захарен диабет, варици на хранопровода, а дъщеря им – с болест на Ходжкин – злокачествено заболяване на лимфната система. Заболяванията им са открити в периода 2020 – 2024 г., като мъжът и жената са диагностицирани с 80% инвалидност.

Въпросното дело е било прекратено по молба на КПКОНПИ, сега КОНПИ, поради оттегляне на иска. Определението е влязло в сила на 02.10.2023 г.

По-късно съпрузите са завели друго дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), в което претендират изплащане на обезщетение в общ размер на 200 000 лева за причинените неимуществени щети, представляващи преживян стрес и неудобства, създадени на тях и близките им, влошаване на здравословното им състояние и уронването на репутацията им в обществото. По делото са представени и приети като доказателство епикризи, касаещи здравословното състояние на съпрузите и дъщеря им. В крайна сметка съдия Деляна Пейкова от Окръжен съд – Хасково е преценила, че искът е основателен и доказан до размер на 160 000 лева общо. Комисията дължи и лихви, както и разноски за адвокат в общ размер на 14 100 лева.

„Действително не може да се твърди с пълна степен на сигурност произходът на тези заболявания и връзката им с образуваното производство, но съдът счита, че може да се приеме с голяма степен на вероятност, че отключването на тези заболявания и преди всичко онкологичните и захарния диабет, са именно в резултат на преживения от ищците стрес и напрежение от предприетите по отношение на тях репресивни действия от страна на ответника. Преди това не са имали заболявания“, пише в съдебното решение. То подлежи на обжалване пред Апелативен съд Пловдив. По информация на Haskovo.net, от КОНПИ е внесена жалба.

Източник: Haskovo.NET

