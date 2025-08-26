Съдът потвърди отстраняването на Огнян Шекеров като районен наместник

Окръжният съд в Хасково потвърди отстраняването а Огнян Шекеров от заеманата длъжност районен наместник. През есента на 2024 година Шекеров беше уволнен дисциплинарно от кмета на Хасково Станислав Дечев като кметски наместник на кв. „Република“ в Хасково.

Окръжните магистрати потвърдиха решението на Районния съд в Хасково, което обяви отстраняването на Шекеров за законно. Той обаче го оспори пред по-висшата съдебна инстанция - Окръжният съд.

Така съдът отхвърля окончателно иска на Огнян Шекеров за признаване на уволнението му за незаконно. Шекеров също така настояваше да бъде възстановен на работа, като му бъде изплатено и обезщетение за времето, в което е бил без работа. Сумата на искането обезщетение е 6840 лева, заедно с лихвите.

Припомняме, че уволнението на Шекеров стана малко след инцидент в деня на местните избори - 27 октомври 2024 година, когато той и синът му Юлий атакуваха работещ на терен журналистически екип на бТВ. За случая баща и син Шекерови са обвинени в хулиганство, а делото срещу тях все още не е приключило.