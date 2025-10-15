Служител на „Пътна полиция“ и хасковлийка са с обвинения за подкуп

Служител на сектор „Пътна полиция“ и хасковлийка – помагач са задържани и са привлечени като обвиняеми за подкуп, съобщиха от прокуратурата. Това са 48-годишният Божидар Димитров, който работи в Контролно техническия пункт на бившия сектор КАТ и 49-годишната хасковлийка Елена Писачева, която е застраховател и от години се занимава с регистрация на автомобили, чрез предоставяне на пълномощно от страна на граждани и заплащане на комисионна.

Припомняме, че арестите бяха извършени вчера при акция на Областната дирекция на МВР – Хасково и отдел „Вътрешна сигурност“ на Главна дирекция „Национална полиция“.

Божидар е обвинен, че в качеството си на длъжностно лице, в периода от 29.10.2024 г. до 13.10.2025 г., в Хасково, поискал или приел подкуп, като за това подпомогнала Елена Писачева.

Установено е, че Божидар Димитров е работил като длъжностно лице в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Хасково. Неговите задължения включвали извършването на проверка за съответствие на номерата на двигател, рама и година на производство на автомобили с посочените в документите. Той трябвало да следи и за неизправности на колите при преминаване на техническия преглед. Установено е, че Божидар Димитров системно нарушавал тези задължения или извършвал проверките формално. В тези действия му помагала Елена Писачева, която осъществявала контакт със собствениците или ползватели на автомобили с неизправности или нередовни документи. Тя работела в помещение, което се намира близо до пътната служба и предлага услуги за попълване на документи за регистрация.

Според събраните до момента доказателства Елена Писачева определяла цена на услугата за регистрация на автомобили с неизправности или нередовни документи, в която се включвал и подкуп в пари за Божидар Димитров.