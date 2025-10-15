От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Служител на „Пътна полиция“ и хасковлийка са с обвинения за подкуп

Служител на сектор „Пътна полиция“ и хасковлийка – помагач са задържани и са привлечени като обвиняеми за подкуп, съобщиха от прокуратурата. Това са 48-годишният Божидар Димитров, който работи в Контролно техническия пункт на бившия сектор КАТ и 49-годишната хасковлийка Елена Писачева, която е застраховател и от години се занимава с регистрация на автомобили, чрез предоставяне на пълномощно от страна на граждани и заплащане на комисионна.

Припомняме, че арестите бяха извършени вчера при акция на Областната дирекция на МВР – Хасково и отдел „Вътрешна сигурност“ на Главна дирекция „Национална полиция“.

Божидар е обвинен, че в качеството си на длъжностно лице, в периода от 29.10.2024 г. до 13.10.2025 г., в Хасково, поискал или приел подкуп, като за това подпомогнала Елена Писачева.

Установено е, че Божидар Димитров е работил като длъжностно лице в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Хасково. Неговите задължения включвали извършването на проверка за съответствие на номерата на двигател, рама и година на производство на автомобили с посочените в документите. Той трябвало да следи и за неизправности на колите при преминаване на техническия преглед. Установено е, че Божидар Димитров системно нарушавал тези задължения или извършвал проверките формално. В тези действия му помагала Елена Писачева, която осъществявала контакт със собствениците или ползватели на автомобили с неизправности или нередовни документи. Тя работела в помещение, което се намира близо до пътната служба и предлага услуги за попълване на документи за регистрация.

Според събраните до момента доказателства Елена Писачева определяла цена на услугата за регистрация на автомобили с неизправности или нередовни документи, в която се включвал и подкуп в пари за Божидар Димитров.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Травма вади Мирослав Илиев от терените за няколко седмици
Травма вади Мирослав Илиев от терените за няколко седмици
преди 1 час
Камен Донев и „Лекция номер едно за народното творчество“ гостуват в Димитровград
Камен Донев и „Лекция номер едно за народното творчество“ гостуват в Димитровград
преди 2 часа
НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната
НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната
преди 3 часа
Софийска филхармония със солист Марио Хосен представя в Хасково годишните времена на Вивалди и Пиацола
Софийска филхармония със солист Марио Хосен представя в Хасково годишните времена на Вивалди и Пиацола
преди 3 часа
Повече изложители и концерт на Стефан Вълдобрев на Фестивала на царския орел в Тополовград
Повече изложители и концерт на Стефан Вълдобрев на Фестивала на царския орел в Тополовград
преди 3 часа
Глобиха водачка, блъснала дете и напуснала катастрофата
Глобиха водачка, блъснала дете и напуснала катастрофата
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Друмев - силата да сбъдваш мечтите си и на село

Случаен виц

Камен Донев и „Лекция номер едно за народното творчество“ гостуват в Димитровград

Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш. - Майка Тереза

Последни обяви

Случайна рецепта

Баварски крем с кафе
Баварски крем с кафе

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини