Стотици деца се вдъхновиха от героите на популярно реалити в спортен празник в парк „Кенана“

    Стотици деца се включиха в спортния празник с популярния водещ Павел Николов и звездите от популярното реалити шоу „Игри на волята“.  Демонстрациите се проведоха на открития фитнес в хасковския парк „Кенана“. Проявата беше организирана от Превантивно-информационния център по наркотични вещества (ПИЦНВ) към ОП „Младежки център“ в Хасково.

    Това беше своеобразен и много ефектен финал на инициативите, организирани от ПИЦНВ за Деня на психичното здраве. 

    Участниците от шестото издание на телевизионния формат „Игри на волята“ Раду Шуляк, Георги Гешев, Калоян Цветанов, Микяй Наим и водещият Павел Николов представиха спорта като реална алтернатива за свободното време на младежите и сериозна превенция срещу зависимостите. 

    На спортния празник присъства зам.-кметът на Община Хасково Мария Вълчева, много деца и родители.

    Още за демонстрациите във видеото към статията:

    Източник: Haskovo.NET

