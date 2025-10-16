Обявиха конкурс за разследващи полицаи в Хасково

Обявиха конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково. Свободните работни места са за четирима разследващи полицаи в Районното управление. Кандидатите трябва да имат задължителна първоначална професионална подготовка.

Желаещите трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не сеприлага за кандидатите, които са бивши държавни служителина МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящислужители в МВР);

4.2. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, съгласно член 42, алинея 1, точка 1, буква “б” отЗакона за висшето образование;

4.2.1. Области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Сигурност и отбрана;

4.2.2. Професионални направления: Право, Национална сигурност (АМВР).

4.3. Изискване за минимален професионален стаж, както следва:

4.3.1. За длъжността младши разследващ полицай:

- не се изисква;

4.3.2. За длъжността разследващ полицай:

- една година на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.3.3. За длъжността старши разследващ полицай:

- четири години, от които три години на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.4. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на сигурност „Секретно“.

4.5. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление съгласно приложение№ 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството навътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България висше образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

1.2. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност „Секретно“ или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса.

При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

2. Не се приемат документи, подадени след срока по т. III.1.

3. Документите за участие в конкурса се подават всектор „Координация, административно и правно обслужване ичовешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Хасково, адрес: гр. Хасково, бул. „България“ № 85, телефони задопълнителна информация и справки – 038/640444и038/640441.

4. В срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите да се явят пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно иправно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Хасково.

5. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правнообслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Хасково, да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, дирекция „Човешки ресурси“ – МВР и Института по психология – МВР за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а, ал. 2 и чл. 22а, ал. 5 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

Конкурсната процедура ще се проведе на следните етапи:

1. Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи:

1.1. Решаване на писмен тест;

1.2. Писмено решаване на казус.

Изпитът да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.4 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1 отНаредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, преминали елиминаторния праг на етапа се допускат до участие в следващия конкурсен етап.

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Психологичното изследване да се проведе от експертнагрупа по чл. 7, ал. 6, т.1 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаванена държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

Конкурсната процедура ще се проведе в срок до 5(пет) месеца от обявяването на конкурса.

Повече информация има на сайта на ОД МВР - Хасково.