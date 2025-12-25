От х:

Децата от училището и детската градина в Малево с благотворително коледно тържество

    В навечерието на най-светлия християнски празник, учениците от училището и децата от детската градина в село Малево се събраха заедно, за да създадат незабравимо коледно тържество под надслов „Коледно вълшебство“. Събитието не само донесе радост и топлина в сърцата на всички присъстващи, но и имаше благородната цел – да подкрепи нуждаещите се чрез инициативата „Коледна кошница надежда“.

    Село Малево бе озарено от коледно вълшебство и доброта по време на благотворителното тържество „Коледна кошница надежда“. Събитието събра ученици от ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, деца от детска градина „Вихрогонче“ и представители на хранителен магазин, които заедно подкрепиха възрастните хора в селото.

    Тържеството започна с впечатляваща пиеса, пресъздаваща Рождеството на Исус Христос. Талантливите ученици на училището се превъплътиха в библейски персонажи, като сценичният дизайн и костюмите пренесоха публиката в библейските времена. Това представление напомни на всички за истинския смисъл на Коледа – любов, мир и надежда.

    Програмата на тържеството включваше разнообразни културни изпълнения, които завладяха сърцата на всички присъстващи. Учениците от училището представиха традиционни български песни и танци, а децата от детската градина зарадваха публиката със своите весели стихчета и песнички и танци.

    Каузата „Коледна кошница надежда“ не само събра средства за възрастните хора в селото, но и създаде усещане за общност и принадлежност. Жителите на селото показаха, че когато сме заедно, можем да преодолеем всякакви предизвикателства и да направим света по-добро място.

    „Тази година Коледа ще бъде по-светла и топла за възрастните хора в селото, благодарение на усилията и сърцата на всички, които се включиха в „Коледна кошница надежда“. Нека продължим да поддържаме този дух на доброта и съпричастност през цялата година!“, казаха от училището в село Малево.

    Източник: Haskovo.NET

