Тенис кортовете на комплекс „Юнак“ в Хасково се възраждат след 3-годишно прекъсване

Спортен комплекс „Юнак“ в Хасково е на прага да върне своя блясък и да посрещне отново любителите на тениса след тригодишно прекъсване.

Причината за принудителната пауза в дейността на съоръжението бе сериозният недостиг на вода, който правеше поддръжката на червените настилки практически невъзможна. Всекидневните нужди на кортовете изискват между 20 и 25 кубически метра вода за качествена обработка – количество, което до момента нямаше как да бъде осигурено и това сериозно блокираше работата на целия спортен обект.

Проблемът обаче вече е напът да бъде окончателно решен благодарение на инвестиция между 13 000 и 14 000 евро, и бързи ремонтни дейности, за които е бил необходим дълъг период от време.

В района вече стартира работата по пробиването на нов сондаж с предполагаема дълбочина 80-100 метра, който се прави в една от най-ниските точки наоколо – на площадка „Спартак“. Изборът на мястото не е случаен, тъй като в близките къщи има пълни кладенци, което дава сериозни надежди и увереност на екипите, че ще се открие стабилен и обилен воден източник.

Един от концесионерите на спортното съоръжение, Йордан Йорданов, сподели оптимистичната новина, че очаква тенис кортовете да започнат да функционират отново още в началото на следващия месец. С пускането в експлоатация на новия кладенец ще се гарантира независимо и постоянно водоснабдяване, което ще върне спортистите и децата на Хасково на любимите им кортове в комплекс „Юнак“.