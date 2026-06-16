Хасковлии предават лекарства, бои и други опасни отпадъци в мобилен пункт

Мобилен пункт за прием на опасни отпадъци от домакинствата работи днес на площадка „Спартак“ в Хасково. Инициативата се реализира за трета поредна година от Община Хасково в партньорство с „ЕкоСейф“ ООД и дава възможност гражданите безвъзмездно да предават вещества, които не бива да попадат в битовия отпадък.

Пунктът отвори в 10:00 часа и ще приема отпадъци до 16:00 часа. Жителите могат да предават стари лекарства, препарати с опасни съставки, бои, лакове, разтворители, киселини, основи, фотографски материали, луминесцентни тръби, както и празни опаковки, обозначени със символи за опасност.

Само за около половин час бяха събрани близо 6 килограма лекарства и бои. Правилното предаване на подобни отпадъци предотвратява замърсяване на почвата, водите и въздуха и намалява риска за здравето на хората. Събраните количества ще бъдат извозени до Девня в инсталация за изгаряне на опасни отпадъци, казаха от частното дружество.

Община Хасково и „ЕкоСейф“ ООД призовават гражданите да се включат активно. Участието е безплатно и е важна стъпка към по-чиста и по-безопасна градска среда.