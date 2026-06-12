Мобилен пункт събира опасни отпадъци в Хасково на 16 юни

Община Хасково организира мобилен пункт за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Инициативата ще се проведе на 16 юни 2026 г. (вторник) със съдействието на „ЕкоСейф“ ООД и е насочена към безопасното събиране и третиране на вещества, които не бива да попадат в битовия отпадък.

Пунктът ще бъде разположен на пл. „Спартак“ в Хасково и ще работи от 10:00 до 16:00 часа. Жителите на общината ще могат да предадат стари лекарства, препарати с опасни съставки, бои, лакове, разтворители, киселини, основи, фотографски материали, луминесцентни тръби, както и празни опаковки, обозначени със символи за опасност.

Опасните отпадъци, изхвърлени неправилно, могат да замърсят почвата, водите и въздуха и да създадат риск за здравето на хората. Затова правилното им предаване е ключово за опазването на околната среда. В много домакинства се съхраняват стари лекарства, остатъци от бои или химикали, които вече не се използват – кампанията дава възможност те да бъдат предадени безопасно и отговорно.

Община Хасково и „ЕкоСейф“ ООД призовават гражданите да се включат активно в инициативата. Участието е напълно безплатно и е още една стъпка към по-чист и по-безопасен град.