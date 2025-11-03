От х:

Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. "Спартак" в Хасково на 14 ноември

За поредна година Община Хасково организира кампанията по разделно събиране на опасни отпадъци от бита, която ще се осъществи със съдействието на фирма „ЕкоСейф“ ООД, съобщиха от кметството. 
Гражданите ще могат да ги предадат на 14.11.2025 г. (петък)  от 10:00 до 16:00 ч. на пл. „Спартак“. Всички домакинства ще имат възможност да предадат безвъзмездно следните видове опасни отпадъци:

 Лекарства с изтекъл срок на годност, както и продукти, свързани с грижи по домашни любимци;        Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, разтворители и разредители за бои, грундове, мастила, терпентин, лепила;
 Домакински препарати и химикали – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни  вещества, белина, препарати, отстраняващи петна и ръжда от повърхности, дезинфектанти и др.
 Киселини, основи, реактиви и др.
 Фотографски материали и тонер касети;
 Луминесцентни тръби;
 Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;

Опасните отпадъци съдържат вещества, които могат да замърсят почвата, водата и въздуха, ако не бъдат третирани правилно. Кампанията цели да повиши информираността на гражданите и да насърчи отговорното поведение към околната среда. 

Призив към гражданите: Община Хасково приканва всички жители да се включат активно в инициативата и да предадат опасните отпадъци, които съхраняват в домовете си. Това е стъпка към по-чиста и безопасна среда за всички.

Източник: Haskovo.NET

