Станаха ясни шампионите на ученическите игри по футбол в Хасково

Станаха ясни победителите в общинските ученически игри по футбол в Хасково. На стадион „Младост“ се изиграха трите финала и двубоите за бронзовите медали.

При момчетата до 7 клас триумфира отборът на ОУ „Свети Иван Рилски“, който на финала се наложи с 8:2 над тима на СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Играчите на СУ „Васил Левски“ спечелиха малкия финал срещу ОУ „Св. Климент Охридски“ с 11:2 и се окичиха с бронзовите медали.

При юношите до 10 клас футболистите на Езиковата гимназия „Проф, д-р Асен Златаров“ спечелиха купата за първо място. Тимът се наложи с 3:1 над отбора на ПГДС „Цар Иван Асен II“. Третото място в тази възраст е за състезателите на ФСГ „Атанас Буров“, които сразиха ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ с 11:1.

„Царската гимназия“ все пак имаше поводи за радост. Училището триумфира при юношите до 12 клас. В най-оспорвания финал днес учениците на Стайко Стоев победиха връстниците си от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ с 2:0.

Тук третата позиция бе за Езикова гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“, чийто отбор спечели с 3:1 срещу играчите на ФСГ „Атанас Буров“.

За победителите предстои участие на областния етап от националните ученически игри по футбол.