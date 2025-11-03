С изложбата „Южната приказка на ЙорДАНЧО“ почетоха паметта на майстора на обектива Данчо Йорданов

„Южната приказка“ и нейния разказвач в образи Данчо Йорданов - ЙорДАНЧО завладяха с магията си Хасково. Изложба от едноимения пленер почете 70-годишнината от рождението на фотографа Данчо Йорданов – ЙорДАНЧО – обичан майстор на светлината, който ни напусна внезапно миналата година.

В пленера участваха изявените български фотографи: организаторът Тихомир Петков, Евгени Димитров, Младен Савов, Иван Василев, Вили Атанасова, Славена Даскалова, Тихомира Методиева–Тихича, Любомир Бенковски–Бенджи, Йордан Йорданов–Дълеса и маестро Неделиян Нешев.

„С особено вълнение споделяме, че с подкрепата на Община Ивайловград и със събраните средства от благотворителната продажба на фотографии предстои създаването на арт инсталация, посветена на ЙорДАНЧО“, каза при откриването на изложбата тази вечер във фоайето на РИМ-Хасково кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова.

На откриването присъства областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кметът на Хасково Станислав Дечев, дирокторът на РИМ Хасково Пенко Добрев, представители на държавни и културни институции, фотожурналисти и граждани.

Хасково е втория град след Ивайловград в който гостува изложбата. През 2026 година предстоят представяния в София и Пловдив.