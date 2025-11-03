От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

С изложбата „Южната приказка на ЙорДАНЧО“ почетоха паметта на майстора на обектива Данчо Йорданов

Изображение 1 от 23
Покажи в галерия

    „Южната приказка“ и нейния разказвач в образи Данчо Йорданов - ЙорДАНЧО завладяха с магията си Хасково. Изложба от едноимения пленер почете 70-годишнината от рождението на фотографа Данчо Йорданов – ЙорДАНЧО – обичан майстор на светлината, който ни напусна внезапно миналата година.

    В пленера участваха изявените български фотографи: организаторът Тихомир Петков, Евгени Димитров, Младен Савов, Иван Василев, Вили Атанасова, Славена Даскалова, Тихомира Методиева–Тихича, Любомир Бенковски–Бенджи, Йордан Йорданов–Дълеса и маестро Неделиян Нешев.

    „С особено вълнение споделяме, че с подкрепата на Община Ивайловград и със събраните средства от благотворителната продажба на фотографии предстои създаването на арт инсталация, посветена на ЙорДАНЧО“, каза при откриването на изложбата тази вечер във фоайето на РИМ-Хасково кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова.

    На откриването присъства областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кметът на Хасково Станислав Дечев, дирокторът на РИМ Хасково Пенко Добрев, представители на държавни и културни институции, фотожурналисти и граждани.

    Хасково е втория град след Ивайловград в който гостува изложбата. През 2026 година предстоят представяния в София и Пловдив.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца
    ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца
    преди 3 часа
    Откриха 3818 фалшиви тонер касети в тир
    Откриха 3818 фалшиви тонер касети в тир
    преди 8 часа
    Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. „Спартак“ в Хасково на 14 ноември
    Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. „Спартак“ в Хасково на 14 ноември
    преди 9 часа
    Хасково е домакин на първи кръг от шампионата по хандбал за юноши
    Хасково е домакин на първи кръг от шампионата по хандбал за юноши
    преди 9 часа
    Стартираха мачовете от футболния турнир за деца „Goalside Cup“
    Стартираха мачовете от футболния турнир за деца „Goalside Cup“
    преди 9 часа
    Административният съд отмени решението за отстраняването на Мехмед Лятиф като председател на ОбС
    Административният съд отмени решението за отстраняването на Мехмед Лятиф като председател на ОбС
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Различните – доц. Атанас Мангъров: Медицината е шарлатанска работа

    Случаен виц

    Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. „Спартак“ в Хасково на 14 ноември
    ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца

    За да постигнеш нещо в живота, представи си, че вече го имаш. - Ричард Бах

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пилешко на скара
    Пилешко на скара

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини