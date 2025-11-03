От х:

ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца

    ВиК-Хасково започна ремонт на 5 кладенеца край димитровградското село Ябълково, откъдето с питейна вода се захранват квартали в областния град.

    Дейностите включват почистване на съоръженията, които са с дълбочина между 10 и 16 метра, и монтиране на хоризонтални дренажни тръби с дължина между 7 и 9 метра за допълнително водоснабдяване.

    В този район на вододайната зона има 6 кладенеца, изградени по време на строежа на автомагистрала „Марица“ през 2014 година, тъй като тогава са били закрити други кладенци заради прокарването на трасето. Един от тях е неизползваем, обясни управителят на ВиК-Хасково инж. Ненко Дервенков.

    Работещите обаче не дават желания дебит, за който са били проектирани и модерната реконструкция цели увеличаване на дебита. Към настоящия момент петте функциониращи кладенеца дават 10 литра в секунда, а сега само първият ремонтиран дава толкова вода.

    След приключване на дейностите, се очаква 5 пъти повече вода от петте кладенеца. Във вододайната зона край Ябълково има общо 36 кладенеца, като водата се отклонява към близката Помпена станция. Оттам се припомпва към водоем и по водопровод с дължина около 20 км, водата се препраща за снабдяване на хасковски квартали.

    Към момента общият дебит на 36-те кладенци е между 200 и 205 литра в секунда. Очакванията на ВиК-Хасково са дебитът да достигне 250 литра в секунда.

    „Ремонтът на кладенците трябва да приключи до месец, с което до Хасково да достига повече и по-качествена вода, тъй като в някои кладенци на Първа помпена станция на пътя за „Болярово“ има завишено съдържание на уран“, каза инж. Дервенков. С това се очаква да отпадне забраната за консумация на водата в хасковските квартали, захранвани от Първа помпена станция.

    Ремонтът на кладенците е на стойност около 120 000 лева. Парите са осигурени от ВиК-Хасково. Дейностите се извършват от специализирана частна фирма на база сключен договор.

    Източник: Haskovo.NET

