Водата на Хасково и три села продължава да е забранена за пиене и готвене

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково удължи предписанието си вода от мрежата в две зони за водоснабдяване на града и близки села да не се използва за питейни нужди, съобщи БТА.

Изследвания в общо девет пункта отново са показали превишения на показателите „естествен уран“ и „алфа-активност“, регламентирани в Наредба № 9 на здравното министерство. За решението е взето и становище на началник-отдел „Радиационен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ-Пловдив, като се цитират конкретните резултати от направените проби в различните точки.

Мерките ще продължат до предприемане приоритетно на необходимите действия за отстраняване на несъответствията и възстановяване качеството на подаваната към потребителите вода от страна на „ВиК“ ЕООД- Хасково.

Първоначално ограничението за Хасково и селата Въгларово, Подкрепа и Стамболийски бе наложено на 9 май тази година. Оттогава се извършват регулярни замервания на показателите на водата в мрежата. 

Източник: БТА

