Започнаха безплатни прегледи без направление за туберкулоза, сърце, рак и диабет

До 25 ноември тази година пациенти над 40 години ще могат да се преглеждат превантивно, безплатно и без изискване за направление от личния лекар, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Хасково.

Прегледите са профилактични и са част от Националната програма за превенция на хронични белодробни заболявания и незаразни болести в Хасковска област. До 25 ноември тази година всички, които попадат във възрастовия диапазон и нямат диагноза, могат да се прегледат профилактично за ракови, белодробни и сърдечно-съдови заболявания, както и за диабет тип 2. Прегледите са част от националната скрининговата кампания за превенция.

За жените са предвидени акушеро-гинекологични прегледи.

От кампанията могат да се възползват и хората от малцинствата и социално-уязвимите групи. Голяма част от тях са здравно неосигурени и дори нямат личен лекар, а цените на платените прегледи и изследвания са непосилни за тях.

Основното изискване е пациентите да са над 40 години и да се считат за здрави, както и да нямат диагноза за заболяването, за което се изследват.

Прегледите са лимитирани. В кампанията са предвидени 125 прегледа за сърдечно-съдови заболявания, 100 акушеро-гинекологични, 125 за туберкулоза и 120 за диабет тип 2.

Желаещите могат да се обадят на съответния лекар и да си запазят дата и час за преглед.

Лекарите, които са ангажирани в кампанията и работните графици на кабинетите може да видите ТУК .