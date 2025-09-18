От х:

16 г. затвор за младеж, убил 67-годишен в Странско

20-годишният Делчо Димитров ще лежи 16 години в затвора за убийството на 67-годишния Филчо Филев в димитровградското село Странско. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, постанови днес Окръжен съд – Хасково.

Делчо Димитров беше признат за виновен, че на 2 април 2023 г. е нанесъл множество удари с с юмруци и ритници по главата и гърдите на 67-годишния Филчо Филев от димитровградското село Странско, в резултат на което той получи черепно-мозъчна и гръдна травми, довели до смъртта му на 10 април 2023 г. Престъплението е извършено в дома на жертвата, по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост.

Ще бъде приспаднато времето, през което той е бил в ареста.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

