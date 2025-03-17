От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Четирима се биха на бензиностанция в Хасково, единият е с порезна рана

Четирима души се биха на бензиностанция в Хасково, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е бил подаден на 14.03.2025 г., около 21:30 ч.

Установено е, че в сбиването са участвали двама мъже на 21 години от Хасково, 23-годишен мъж от София и мъж на 21 години от Димитровград. При сбиването единият мъж от Хасково е нанесъл порезна рана на десния крак на софиянеца и е разбил предно ляво стъкло и ляво огледало на личния му автомобил.

Пострадалият е прегледан и освободен за домашно лечение без опасност за живота. Хасковлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувана полицейска преписка.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Разкриха домашна "лаборатория" за синтетична дрога, хванаха и 1,1 кг канабис
Разкриха домашна "лаборатория" за синтетична дрога, хванаха и 1,1 кг канабис
преди 52 минути
Изоставено селско училище ще стане археологически музей
Изоставено селско училище ще стане археологически музей
преди 1 час
Искат постоянен арест за задържания за убийството в Горски извор
Искат постоянен арест за задържания за убийството в Горски извор
преди 2 часа
93-годишна жена скочи от втория етаж на болницата в Свиленград и загина
93-годишна жена скочи от втория етаж на болницата в Свиленград и загина
преди 2 часа
В язовир „Ивайловград“ има достатъчно вода и за Гърция, и за земите около него, твърди хидроинженер
В язовир „Ивайловград“ има достатъчно вода и за Гърция, и за земите около него, твърди хидроинженер
преди 2 часа
80% от децата създават първия си профил в социалните медии преди да навършат 12 години
80% от децата създават първия си профил в социалните медии преди да навършат 12 години
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Laid Back con "Sunshine reggae" - Arena Suzuki dai 60 ai 2000 - 27/09/2023

Случаен виц

93-годишна жена скочи от втория етаж на болницата в Свиленград и загина
Изоставено селско училище ще стане археологически музей

Креативност без стратегия се нарича изкуство. Креативност със стратегия се нарича реклама. - Джеф Ричардс

Последни обяви

Случайна рецепта

Пита с лук
Пита с лук

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини