Четирима се биха на бензиностанция в Хасково, единият е с порезна рана

Четирима души се биха на бензиностанция в Хасково, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е бил подаден на 14.03.2025 г., около 21:30 ч.

Установено е, че в сбиването са участвали двама мъже на 21 години от Хасково, 23-годишен мъж от София и мъж на 21 години от Димитровград. При сбиването единият мъж от Хасково е нанесъл порезна рана на десния крак на софиянеца и е разбил предно ляво стъкло и ляво огледало на личния му автомобил.

Пострадалият е прегледан и освободен за домашно лечение без опасност за живота. Хасковлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувана полицейска преписка.