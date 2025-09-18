От х:

Областна администрация – Хасково се включи в инициативата „Ден без автомобили“

    Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и екипът на Областната администрация се включиха в инициативата „Ден без автомобили“, като предпочетоха да се придвижат пеша до работните си места.

    Темата на кампанията за 2025 г. е „Мобилност за всички“. Тя има за цел да насочи вниманието към наличните транспортни услуги, които са достъпни, безопасни и удобни за всеки, независимо от доходите, местоположението, пола или способностите на гражданите.

    В тази връзка РИОСВ – Хасково обявява 18 септември за Ден без автомобили до работното място. Фокусът на инициативата е да насърчи жителите на Хасково да се придвижват до работните си места по алтернативен начин – пеша, с велосипед или с градски транспорт.

    Източник: Haskovo.NET

