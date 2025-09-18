Инфлуенсър обикаля Европа с триколка-връстник с мотоциклетен двигател, мина през Хасково

Немецът Матиас Пайц, който се придвижва с нестандартно превозно средство, впечатли хасковлии. 44-годишният чужденец е в областния град от около месец.

Той се придвижва с триколка „Веспа“ с мотоциклетен двутактов италиански двигател. Нетипичното возило е 218 кубика, с 1 цилиндър. Произведено е през 1981 година, когато е роден и водачът му. Затворената триколка от типа "Тук тук" е превърната в мини каравана.

Матиас напуснал дома си през април тази година и досега изминал около 7000 километра, минавайки през 12-13 държави. Придвижва се по по-малко натоварени пътища, извън магистрали, защото триколката се движи със скорост до 50-60 км/ч.

Обикновено немецът нощува във фургона на триколката, който той сам е обособил. В него е разположил легло, има дрехи, лични вещи, та дори и стойка за кафе, която понякога използва за поставяне на кенче с бира. На покрива на триколката е монтирал соларни панели, от които зарежда видео техниката си за живи излъчвания на пътешествията си, тъй като е инфлуенсър. Показва на зрителите, които не могат да пътуват, пътищата, по които минава, природата, та дори и това, което яде.

С него пътува и 13-годишното му куче на име Кира.

Матиас отсяда в Хасково, защото му се повредила триколката, която би извозена със специализиран транспорт до автосервиз в областния град.

„Вероятно заради високите температури, моторът е прегрял и блокирал“, коментира популярен автомонтьор, който се е заел с ремонта на превозното средство. Майсторът е направил основен ремонт на двигателя, но трябвало да изчакат доставка на биела и лагери от Германия, за да може немецът да продължи с пътешествието си, идвайки от Гърция и отправяйки се към Румъния и още няколко държави, но не е ясно колко и кои точно.

„Ще пътувам, докато свършат парите“, казва Матиас, който няма семейство и от около година е станал любител на приключенията. Той купил триколката преди около половин година, преди това пътешествал с велосипед.

„Искам да разгледам света, нуждая се от приключения и много ми харесва. Според мен това е много красив живот“, казва пътешественикът.

Сподели, че е впечатлен от Хасково и България и вече е влюбен в страната ни. „Двигателят е повреден, но тук намерих много добри хора, които ми помагат да го поправя. Не мога да го ремонтирам сам, защото се нуждая от подходящите инструменти и части“, разказа пътешественикът.

Той е категоричен, че като изчерпа финансите си, ще се прибере в родината си, за да припечели пари като асансьорен техник и отново да поеме на път.

Анета Кутелова